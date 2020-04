Padova, danneggiano stanza B&B mentre litigano: spunta anche la droga

La vicenda si è svolta intorno alle 14 di lunedì 6 aprile 2020 a Padova, all’interno di un bed&breackfast situato nel quartiere Porta Trento. Due ospiti che alloggiavano in una delle stanze della struttura si sono violentemente scontrati all’interno della loro camera. I protagonisti della furiosa lite sono un uomo di 36 anni di origine tunisina ed una donna di 48 anni di origine marocchina.

La lite tra loro è scoppiata per futili motivi, gli animi tra i due si sono però scaldati sempre di più. All’inizio tra loro sono volati solo insulti e urla, poco dopo la lite è degenerata e hanno iniziato a lanciarsi i mobili e gli oggetti presenti all’interno della camera. Preoccupati per ciò che stava succedendo tra i due ospiti, i dipendenti del B&B hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine alla violenta lite. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta pochi giorni fa a Padova in seguito alla segnalazione.

Dopo aver messo fine al litigio, gli agenti hanno portato i litiganti in caserma. Entrambi sono stati denunciati con l’accusa di danneggiamento. Il 36enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche accusato di detenzione a fini di spaccio. I carabinieri dopo averlo perquisito gli hanno infatti trovato addosso 6 grammi di cocaina.