Balduina, precipita dal balcone e ferisce una donna: entrambe gravi

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023 a Balduina, un quartiere di Roma. Per ragioni ancora da accertare un’anziana donna di 80 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento, situato al terzo piano. In quel momento una donna di 41 anni stava passando proprio in quel punto ed è stata colpita dall’80enne.

Precipitando dal balcone l’anziana donna ha infatti colpito la 41enne che per sua sfortuna si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato, è rimasta gravemente ferita. In seguito alle tante segnalazioni tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, sulla strada del municipio Monte Mario nel quartiere Balduina di Roma. Giunti sul posto i sanitari hanno trovato le due vittime distese sul marciapiede, entrambe in gravissime condizioni.

L’anziana donna è stata trasportata d’urgenza al policlinico universitario Agostino Gemelli in codice rosso per ricevere le cure necessarie. Anche la 41enne è stata trasportata con l’ambulanza in codice rosso, lei è stata ricoverata all’ospedale San Carlo di Nancy. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa, potrebbe essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario dell’80enne.

