Napoli, getta benzina davanti casa delle figlie: 67enne in manette

Sfiorata la tragedia nella tarda serata di ieri a Napoli, in un appartamento situato in Via salita san raffaele, nel quartiere Materdei. Protagonista della vicenda un uomo di 67 anni, lasciato da circa un mese dalla moglie non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio. Quello di ieri è stato l’ultimo tentativo disperato per convincere la donna a dargli un’altra possibilità. Il suo è stato un gesto estremo che si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia.

Convinto che l’ormai ex moglie si trovasse a casa delle sue figlie si è recato davanti alla loro abitazione ha gettato della benzina davanti al portone di ingresso. Le figlie hanno capito subito le cattive intenzioni del padre, in preda alla paura e alla preoccupazione hanno infatti allarmato immediatamente le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta ieri sera la vicenda, nel quartiere Materdei di Napoli. L’uomo non ha infatti fatto in tempo ad appiccare il fuoco perché è stato subito fermato dagli agenti. A causa del suo insano gesto il 67enne è stato arrestato con le gravi accuse di atti persecutori e tentato incendio. È stato poi portato in carcere dove è in attesa dell’udienza di convalida. L’ex moglie e le sue figlie potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita senza più preoccuparsi delle minacce dell’uomo.