Treviso, bimba di 4 anni precipita dal terrazzo: passante la prende al volo

Sfiorata la tragedia a Treviso, in un appartamento situato nel quartiere di Sant’Antonino a Treviso. Una bimba di soli quattro anni di origine tunisina ha rischiato di perdere tragicamente la vita, fortunatamente però sta bene. Mentre i genitori erano in casa lei si trovava in terrazzo, giocava con il tablet.

Improvvisamente il tablet le è scivolato dal terrazzo, lei ha cercato di prenderlo senza però riuscirci ed è caduto in strada. Sporgendosi in modo eccessivo anche la piccola è precipitata giù, fortunatamente però un passante è riuscito a prenderla al volo evitando il peggio. Negli attimi precedenti alla vicenda l’uomo aveva visto il tablet cadere in strada, istintivamente ha alzato gli occhi e si è accorto che la bimba di quattro anni stava precipitando giù.

Il passante è riuscito a mantenere la lucidità e ad avere sangue freddo in un momento così preoccupante, ciò gli ha permesso di prendere al volo la piccola che altrimenti si sarebbe schiantata a terra. In seguito alla vicenda che si è svolta a Treviso immediato è stato l’intervento sul posto del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Fortunatamente la bimba non si è fatta nulla, è completamente illesa.

