Napoli, tenta di entrare a casa dell’ex e la minaccia: 16enne arrestato

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di venerdì, 31 luglio 2020 nella zona Montecalvario a Napoli. Un ragazzino di soli 16 anni si è presentato davanti casa dell’ex fidanzata, voleva discutere con lei probabilmente perché non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. Lei si è rifiutata di farlo entrare ma lui non si è subito arreso.

Il 16enne ha danneggiato la porta di casa dell’ex fidanzata prendendola a calci nel tentativo di entrare ma non c’è riuscito. Non appena lei si è rifiutata ancora di accoglierlo in casa lui l’ha minacciata e si è tagliato con dei cocci di vetro poco dopo è andato via. In seguito alla segnalazione ricevuta dopo la lite, la Polizia si è precipitata sul luogo del violento episodio avvenuto nei giorni scorsi a Napoli, nella zona Montecalvario. Giunti sul posto hanno accertato quanto fatto poco prima dal ragazzo. I poliziotti dopo poco tempo sono riusciti a rintracciare il 16enne, si era recato in ospedale per farsi medicare dopo essersi ferito con il vetro.

Alla vista degli agenti il ragazzo ha cercato di sfuggire al controllo, per bloccarlo è nata una colluttazione tra i poliziotti e il 16enne. In seguito alle indagini svolte è venuto fuori che l’ex fidanzata del ragazzo lo aveva già denunciato in passato a causa dei suoi comportamenti violenti nei suoi confronti. Il 16enne è stato quindi arrestato per atti persecutori, minacce gravi, danneggiamento e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.