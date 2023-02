Pesaro, Pierpaolo trovato morto in casa: è stato accoltellato

Dramma nella mattinata di oggi a Pesaro, un ragazzo di soli 27 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. La vittima è Pierpaolo Panzieri, a fare la tragica scoperta è stato il fratello. Il padre gli aveva chiesto di recarsi da lui per capire come mai non si era presentato a lavoro e non rispondeva al telefono.

Giunto all’interno dell’abitazione ha trovato il fratello disteso a terra vicino al bagno e ha subito allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda avvenuta stamattina a Pesaro. I sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, il ragazzo era già morto al loro arrivo. Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso, sul cadavere sono state individuate tre profonde coltellate. Stando ai primi accertamenti il 27enne è morto nella serata di ieri o durante la notte, sarà però l’esame autoptico a fare maggiore chiarezza sul decesso.

Dai primi rilievi del caso è emerso che non ci sono segni di effrazione sulla porta di casa, potrebbe essere stato proprio Pierpaolo Panzieri ad aprire al suo assassino, ciò lascia pensare che probabilmente lo conosceva. Al momento l’arma del delitto non è stata ancora ritrovata, gli agenti continuano ad indagare per rintracciare l’assassino del 27enne.

