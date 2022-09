Siena, 81enne trovata morta in casa: si indaga per omicidio

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, martedì 27 settembre 2022 a Siena, in largo Sassetta. Un’anziana donna di 81 anni, Annamaria Burrini, è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, preoccupati dopo aver sentito un forte rumore provenire dall’abitazione della vittima.

Sul posto oltre alla Polizia anche i Vigili del fuoco, giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato l’anziana donna, per lei non c’era già più nulla da fare. La casa era completamente a soqquadro ma non sono stati rilevati segni di effrazione. Stando alle prime informazioni sul caso è stato accertato che si è trattato di un omicidio, forse strangolata con un laccio o una corda. Il cadavere è stato trovato in camera da letto, sul letto. Gli agenti indagano per cercare di capire come si sia svolta con esattezza la vicenda ieri sera a Siena. L’81enne potrebbe essere stata uccisa in seguito ad una furiosa lite o per una rapina, al momento nessuna ipotesi è stata esclusa.

L’anziana donna non viveva da sola, da tempo affittava una delle camere del suo appartamento a diverse persone. Il suo ultimo inquilino è un uomo dell’Est Europa, gli agenti stanno cercando di scoprire se l’uomo ieri si trovava in casa oppure no quando la donna è stata uccisa.

