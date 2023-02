Merano, cade dalle scale o viene uccisa? Indagato il compagno

I fatti si sono svolti nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 a Merano, città in Alto Adige. Una donna di 39 anni è arrivata con lesioni gravissime in ospedale, a chiamare i soccorsi è stato il compagno 55enne con cui aveva trascorso la serata. Ai medici ha riferito che la vittima era caduta dalle scale, ma le informazioni che ha fornito non hanno convinto i sanitari.

L’uomo lavora come custode nella scuola provinciale alberghiera Kaiserhof a Merano e vive nell’alloggio di servizio, i fatti si sono svolti all’interno dell’istituto. Il 55enne sostiene di non aver visto cosa si successo quella tragica notte, ha infatti riferito di aver trovato la compagna priva di sensi sulle scale. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma le ferite che ha riportato si sono rivelato fatali. La donna è morta poco dopo l’arrivo in ospedale, sarà l’esame autoptico a chiarire l’esatta causa del decesso.

Gli agenti hanno subito avviato le indagini per capire come si siano svolti davvero i fatti, al momento nessuna ipotesi è esclusa. La 39enne potrebbe essere caduta accidentalmente dalle scale o potrebbe essere stata aggredita dal compagno. Al momento il 55enne è indagato per omicidio volontario ed è in osservazione nel reparto di psichiatria.

LEGGI ANCHE -> Napoli, minaccia e picchia la madre per soldi: 51enne in manette