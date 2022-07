Ascoli Piceno, colpisce e uccide la madre anziana: arrestata 48enne

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 7 luglio 2022 a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Una donna è stata brutalmente uccisa all’interno della sua abitazione. La vittima è un’anziana donna di 80 anni, Maria Teresa Maurella, stando alle prime informazioni sul caso ad ucciderla sarebbe stata la figlia 48enne, Daniela Multarini.

La donna per ragioni ancora sconosciute ha più volte colpito la madre con un oggetto fino ad ucciderla. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le disperate urla provenire dall’abitazione in cui la vittima viveva insieme alla figlia, in provincia di Ascoli Piceno, più precisamente una periferica zona di San Benedetto del Tronto. Sul posto si sono subito precipitati i sanitari del 118 e la Polizia. L’80enne era a terra in una pozza del suo sangue, ormai senza vita. In quel momento la figlia non era in casa, si trovava però ancora nello stabile.

In evidente stato confusionale la 48enne è stata rintracciata dai poliziotti ed è stata portata al Pronto Soccorso dove ha confessato di aver ucciso la madre. Ha anche pronunciato frasi senza senso, sembra che soffra di problemi psichiatrici mai affrontati. La vittima aveva una grossa ferita alla testa e vari tagli sul corpo, anche la figlia aveva delle ferite da taglio. Al momento si trova piantonata in ospedale, è accusata di omicidio volontario.

