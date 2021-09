Cesano Boscone, sgozza ex marito della compagna: “Volevo difenderla”

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 19 settembre 2021 a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Un uomo di 56 anni è stato accusato di aver ucciso Luigi Danesi, il 36enne era l’ex marito della sua attuale compagna. Qualche ora dopo l’omicidio l’uomo si è costituito, agli agenti ha detto di averlo colpito con una sola coltellata alla gola, ha anche indicato il luogo in cui si trovava l’arma utilizzata.

Stando ad una prima ricostruzione del caso sembra che il 36enne si fosse recato a casa della sua ex moglie per discutere. Tra i due è presto scoppiata una lite animata, all’inizio l’uomo l’ha aggredita solo verbalmente poi l’ha picchiata con violenza. È stato in quel momento che il compagno della donna è arrivato sul posto, a Cesano Boscone, è andato su tutte le furie quando ha scoperto che la compagna era stata picchiata dall’ex marito. In preda all’ira ha quindi accoltellato il 36enne con un grosso coltello da cucina.

Dopo aver sgozzato l’ex marito della compagna, il 56enne prima di darsi alla fuga le ha chiesto di allarmare i soccorsi. Per l’uomo non c’era però più nulla da fare all’arrivo del personale medico del 118. Quando l’uomo ha deciso di costituirsi ha spiegato ai carabinieri che il 36enne aveva picchiato la madre dei suoi figli, lui voleva difenderla. In seguito alla sua confessione è stato arrestato con la grave accusa di omicidio volontario.

