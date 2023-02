Napoli, minaccia e picchia la madre per soldi: 51enne in manette

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, lunedì 20 febbraio 2023 a Napoli. In preda alla paura e all’agitazione una donna ha allarmato le forze dell’ordine dicendo che il figlio l’aveva aggredita all’interno della loro abitazione. Il motivo? Come spesso accadeva le aveva chiesto dei soldi, quando lei si è rifiutata di assecondare la sua richiesta di denaro è andato su tutte le furie.

Il figlio della vittima, un uomo di 51 anni, in preda alla furia ha iniziato a minacciare e a colpire la donna con violenti calci e pugni. Ha preso poi un coltello ma fortunatamente l’ha colpita solo di striscio. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri sera a Napoli. Giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato l’uomo visibilmente agitato, poco distante da lui c’era ancora il coltello utilizzato per colpire la madre.

Dalle indagini è emerso che il 51enne era già noto alle forze dell’ordine per altri reati. Dopo che ha aggredito e minacciato la madre è stato arrestato con le gravi accuse di estorsione aggravata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente senza avere più paura di essere picchiata dal figlio violento.

