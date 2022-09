Marnate, 60enne soffoca l’anziana madre poi tenta il suicidio: i fatti

La drammatica vicenda si è svolta a Marnate, in provincia di Varese. Nella mattinata di oggi venerdì 23 settembre 2022 un’anziana donna di 89 anni, Maria Facchinetti, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione situata in via Marconi. La vittima viveva insieme al figlio 60enne, le forze dell’ordine lo hanno trovato in casa in fin di vita.

È stato un loro parente ad allarmare i Carabinieri preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. Era andato a fargli visita ma nessuno aveva risposto né al citofono né al telefono. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei militari sul luogo in cui è avvenuta la tragica vicenda a Marnate. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato l’89enne senza vita, il figlio a poca distanza da lei era agonizzante per aver tentato di impiccarsi.

Sul corpo dell’anziana donna sono stati trovati segni di violenza, è morta soffocata. L’ipotesi più accreditata è che il figlio l’ha uccisa e poi ha provato a suicidarsi senza però riuscirci. Non sono ancora noti i motivi che abbiano spinto il 60enne ad uccidere la madre per poi tentare di togliersi la vita. L’uomo è stato portato in ospedale e sembra che non sia in pericolo di vita.

