Napoli, donna segregata e maltrattata in casa: 54enne in manette

La vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Napoli, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere San Pietro a Patierno. In seguito ad una segnalazione per persona molesta le forze dell’ordine sono tempestivamente giunte sul posto. Dopo aver individuato l’uomo, un 54enne napoletano già noto per precedenti di Polizia, si sono recati nel suo appartamento per effettuare un controllo.

In casa hanno trovato una donna, la vittima agli agenti ha rivelato di aver subito più volte aggressioni e minacce. Ai poliziotti ha confessato che l’uomo la teneva segregata all’interno dell’appartamento e l’aveva privata del suo cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto. Continuamente le chiedeva dei soldi e la maltrattava, non è stato però specificato di che natura fosse il loro rapporto.

Dopo aver ascoltato la vittima la Polizia ha bloccato il 54enne, l’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di sequestro di persona e maltrattamenti contro conviventi, dopodiché è stato condotto in carcere. Dopo vari episodi di violenza avvenuti all’interno dell’abitazione dell’uomo a Napoli è finalmente finito l’incubo della donna che per molto tempo ha vissuto nel terrore. Quest’ultima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere maltrattata e minacciata dal suo aguzzino.

