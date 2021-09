Napoli, Gratta e Vinci rubato restituito alla signora. Ora incasserà i soldi

Lieto fine per la vicenda del Gratta e Vinci, del valore di 500mila euro, rubato ad un’anziana signora di Napoli.

Il biglietto vincente, dopo il dissequestro, è stato recuperato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, avviando le procedure per la riscossione dell’importo.

La vicenda risale allo scorso 3 settembre quando un tabaccaio della città ha sottratto il biglietto vincente alla donna, dopo aver visionato la vincita.

Gaetano Scutellaro, 57 anni, ex marito della proprietaria della tabaccheria, lo aveva infilato in tasca, era salito sullo scooter e si era dileguato.

Napoli: la fuga dell’uomo

L’uomo, che aveva tentato la fuga verso le Canarie dall’aeroporto di Fiumicino, è stato fermato allo svincolo di Teano, dopo che l’iniziale denuncia.

Scutellaro ha depositato il tagliando vincente in una banca di Latina, dove aveva aperto un nuovo conto.

Il tutto è accaduto prima della fuga, con l’intenzione di tornare quando “le acque si sarebbero calmate“.

Le dichiarazioni del legale

Il penalista Vincenzo Strazzullo, che assiste Scutellaro, 57 anni, ha detto: “Ha capito di avere sbagliato, è pentito e si è scusato con tutti per quello che ha fatto: in lacrime ha chiesto perdono all’anziana signora“.

“È un uomo molto provato e afflitto. Ha commesso un grave errore, in quel momento non ragionava. È scappato perché aveva paura, ma stava poi rientrando perché aveva capito l’errore e voleva chiarire”, continua Strazzullo.

“Non ricorda molto della vicenda – lo giustifica l’avvocato – sta cercando di capire quello che è successo e il perché, non è lucido”.

Le parole dell’Agenzia

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha spiegato che “la svolta è avvenuta perché le indagini non lasciano dubbi in ordine alla riconducibilità di quanto in sequestro alla persona offesa”.

Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia, ha espresso “viva soddisfazione per l’evoluzione positiva della vicenda”.

“La collaborazione istituzionale tra L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i Carabinieri, e l’Autorità Giudiziaria ha prodotto un risultato eccellente e sono felice per la signora napoletana che in questi giorni è entrata nel cuore di tutti noi“.