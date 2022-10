I fatti si sono svolti a Moncalieri, comune della città di Torino, dove un ragazzo di 23enne è finito in carcere con la grave accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ad allarmare le forze dell’ordine ci ha pensato un cittadino che ha rivelato che il giovane ragazzo coltivava marijuana nell’orto del nonno.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si è svolta la vicenda, a Moncalieri. Giunti sul posto hanno accertato che il racconto corrispondeva al vero, hanno infatti trovato le piante nel punto che gli era stato indicato. Il 23enne coltivava davvero sostanze stupefacenti nell’orto del nonno, naturalmente a sua insaputa.

In seguito alla perquisizione gli agenti di Polizia all’interno del garage del ragazzo hanno trovato vario materiale necessario per la produzione, il confezionamento e la vendita delle dosi. Hanno infatti trovato un vero e proprio laboratorio per la produzione di droga. Dentro c’era un bilancino di precisione, termometro per l’acidità dell’acqua, sostanza stupefacente e altro ancora. Il ragazzo è stato arrestato. In attesa dalla definitiva sentenza però vige nei confronti del 23enne la presunzione di non colpevolezza.

