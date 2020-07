Moncalieri, ubriaco aggredisce la moglie e le figlie: 56enne in manette

È successo nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio a Moncalieri, comune della città di Torino. Un uomo di 56 anni completamento ubriaco dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche ha aggredito per l’ennesima volta la moglie. L’uomo ha picchiato anche le figlie, di 21 e 15 anni, senza un valido motivo.

Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento e di vedere le figlie soffrire, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato per lei e per le sue figlie un incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta nella serata di ieri a Moncalieri. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo completamente ubriaco e agitato. La moglie e le figlie erano visibilmente turbate.

Agli agenti la donna ha raccontato che non era la prima volta che il marito manifestava comportamenti violenti nei loro confronti, soprattutto quando faceva abuso di alcool. La donna e le sue figlie dopo l’aggressione sono state portate in ospedale per ricevere le cure necessarie. A causa delle contusioni varie riportate la loro prognosi è di 7 giorni. Il 56enne è stato invece arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.