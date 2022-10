Bucchianico, uccide la madre a coltellate: arrestato 50enne

Omicidio nella mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022 a Bucchianico, in provincia di Chieti. Una donna di 69 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione situata in un vicolo adiacente a piazza San Camillo De Lellis. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti intorno alle 9.30 del mattino.

I sanitari hanno provato a rianimare la vittima ma non c’è stato nulla da fare, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. La donna è stata uccisa con almeno due coltellate. I Carabinieri hanno subito avviato le indagini, hanno già fermato il figlio della 69enne, ritenuto responsabile dell’omicidio. Al momento non è noto il motivo che abbia spinto il 50enne a scagliarsi con così tanta ferocia contro la madre fino ad ucciderla. Probabilmente era scoppiata una violenta lite tra le mura domestiche, culminata con l’accoltellamento della donna.

I due si erano trasferiti da pochi mesi a Bucchianico, il parroco ha fatto sapere che da circa un mese li aiutavano economicamente, anche con la Caritas. Padre Germano, tra le varie cose, ha dichiarato: “Dispiace alla luce di quanto accaduto, per il fatto di non aver intuito la gravità della situazione.” Ha poi rivelato che le richieste di aiuto da parte della 69enne erano sempre più forti nell’ultimo periodo.

