Picchiato e obbligato a chiedere l’elemosina: bimbo rom denuncia la madre

In preda alla paura e stanco di essere maltrattato un bimbo rom di soli undici anni a Roma si è recato dai carabinieri per chiedere aiuto. Agli agenti ha raccontato che da quattro anni la madre e i fratelli lo picchiano con violenza per costringerlo a chiedere l’elemosina. Doveva anche cercare nei cassonetti della spazzatura rame e ferro. Non poteva andare a scuola come i bambini della sua età perché doveva assecondare le richieste della sua famiglia, altrimenti veniva preso a calci e pugni.

La giovane vittima ha mostrato i lividi ai carabinieri. Ha poi detto loro che non poteva nemmeno addormentarsi altrimenti veniva picchiato dalla madre. In seguito alla denuncia del bimbo rom di undici anni gli agenti si sono immediatamente recati dalla donna e l’hanno arrestata. Dopo l’arresto è stata portata nel carcere di Rebibbia a Roma. Si tratta di una storia che fa venire i brividi, in moltissimi hanno manifestato sostegno e vicinanza al bimbo picchiato per anni dai suoi familiari.

Tra coloro che hanno dedicato un pensiero al bimbo di 11 anni ci sono anche molti politi. Su Facebook Giorgia Meloni ha scritto: “Mi auguro che questa signora paghi duramente per i maltrattamenti inflitti a suo figlio e che il piccolo ora possa avere un futuro migliore”. Lei non è stata l’unica, altri politici come Licia Ronzulli e Rossano Sasso hanno manifestato la loro solidarietà alla giovane vittima.

