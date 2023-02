La vicenda si è svolta a Brescia, sul Lago di Garda, dove un uomo si è presentato nel giardino di casa dell’ex fidanzata, una donna di 42 anni, completamente nudo. Lì ha iniziato ad urlare, minacciando e insultando la vittima, probabilmente perché non riusciva ad accettare la fine della loro relazione.

L’uomo è residente a Brescia, dove vive insieme alla madre. Già nelle scorse settimane l’ex l’aveva denunciato perché si era recato a casa dell’ex nascondendosi nella casetta degli attrezzi del giardino. In quella occasione aveva tra le mani una bottiglia e aveva spaventato non poco la figlia della donna. Nei suoi confronti era stato imposto il divieto di avvicinamento alla 42enne e ai suoi figli, ma non si è fatto scrupoli a violarlo per ripresentarsi a casa della donna.

Senza vestiti e fuori di sé l’uomo oltre ad insultare l’ex le ha inviato anche dei messaggi osceni. Lei in preda alla paura ha subito allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul luogo in cui si è svolta la vicenda. Giunti sul posto i Carabinieri lo hanno trovato nudo e in preda all’ira, in seguito all’ennesima denuncia per lui sono scattate le manette. L’uomo è stato infatti arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari.

