Ischia, ubriaco picchia la moglie e ferisce figlia di 2 anni: arrestato

Una terribile e violenta vicenda quella che si è svolta nella serata di ieri, martedì 7 febbraio a Ischia, isola della città di Napoli. Un uomo di 41 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, totalmente ubriaco le ha messo le mani al collo minacciando di soffocarla. Ma non è finita qua, dopo aver aggredito la donna ha spinto con estrema forza anche la figlia di soli due anni.

La piccola cadendo a terra ha sbattuto la testa, una ferita che le ha fatto perdere molto sangue fino a svenire. Sono state le urla disperate della donna a preoccupare non poco i vicini di casa, questi spaventati per ciò che stava accadendo hanno subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri sera a Ischia. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo fuori di sé, la bimba svenuta e la moglie terrorizzata.

Agli agenti la moglie del 41enne ha confessato che non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Da anni l’uomo abusava di alcol e sostanze stupefacenti e aggrediva la moglie spesso per futili motivi. In seguito all’ennesima aggressione è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Mamma e figlia sono state invece portate in ospedale per ricevere le cure adeguate, la donna è stata dimessa con una prognosi di sette giorni, la figlia è ancora ricoverata in osservazione ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

