Matera, 81enne minaccia con un fucile moglie, figlia e nipote: arrestato

Sfiorata la tragedia nei giorni scorsi a Matera, un anziano uomo di 81 anni ha minacciato la moglie, la figlia e la giovane nipote con un fucile. Tutto è successo dopo una lite scoppiata per motivi economici mentre stavano pranzando. L’uomo in preda all’ira si è allontanato per andare a prendere il suo fucile in un locale adiacente alla loro abitazione, usato da lui come studio.

Non appena stava rientrando in casa, le tre vittime hanno subito capito le cattive intenzioni dell’uomo ed è per questo che si sono rinchiuse in casa per impedirgli di farlo entrare e commettere atti estremi. L’81enne ha provato a sfondare la porta di casa ma non c’è riuscito subito. Per spaventare la moglie, la figlia e la nipote ha esploso un colpo di fucile in aria. Poco dopo è riuscito ad entrare nell’abitazione e ha puntato il fucile contro la moglie. Ad evitare la tragedia è stata la nipotina di 12 anni, in lacrime e in preda alla paura si è messa davanti alla nonna e ha supplicato il nonno di non sparare. L’uomo di fronte al gesto disperato della nipote non ha sparato ed è andato via a bordo della sua auto.

Intanto sul luogo in cui è avvenuta la vicenda, a Matera, è intervenuta la Polizia. I poliziotti hanno trovato il fucile, legalmente detenuto dall’uomo e 33 cartucce calibro 12. Agli agenti le donne hanno confessato che non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti nei loro confronti. I maltrattamenti fisici e verbali andavano infatti avanti da tempo. Non appena l’81enne è tornato a casa è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti sono stati disposti i domiciliari a casa di un parente.