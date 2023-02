La violenta aggressione è avvenuta a Qualiano, comune della città di Napoli, per un motivo davvero banale. Tutto è successo tra le mura domestiche, per sbaglio una ragazzina di 16 anni ha fatto cadere a terra il cellulare del padre e lui ha iniziato a picchiarla, era completamente ubriaco e fuori di sé. Un piccolo incidente domestico ha scetenato la sua ira, più volte ha colpito la figlia con forti schiaffi.

La madre si è subito messa in mezzo per difendere la figlia, il marito violento ha quindi picchiato brutalmente anche lei, ma questa non era certo la prima volta. Da ben 12 anni la donna subiva i maltrattamenti del marito, ma era sempre rimasta in silenzio. Il 42enne ha picchiato lei e la figlia davanti agli altri tre figli minorenni. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti che hanno sentito le forti urla provenire dall’appartamento in cui si è svolta la vicenda a Qualiano.

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia i Carabinieri si sono precipitati sul posto, giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato madre e figlia terrorizzate e ferite. Il 42enne è stato subito bloccato e arrestato dagli agenti ed è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

