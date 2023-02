Pomezia, dopo la lite la coltellata: denunciato 30enne

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 febbraio 2023 a Pomezia, dove un uomo di 30 anni si è scagliato con violenza contro un conoscente, un 27enne. I due si trovavano in piazza Indipendenza quando all’improvviso hanno iniziato a litigare in modo alquanto animato, ad assistere alla violenta vicenda diversi passanti.

Mentre discutevano il 30enne ha preso un coltellino svizzero e senza pensarci troppo ha colpito la vittima all’addome, provocandogli una grave ferita al torace. In preda alla paura sono stati alcuni testimoni dell’accaduto ad allarmare le forze dell’ordine per segnalare l’aggressione. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Il 27enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Pomezia in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono apparse gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

I militari sono riusciti a rintracciare l’aggressore, che a quanto pare soffre di disturbi psichici. Agli agenti non è stato in grado di spiegare il motivo che lo ha spinto ad accoltellare l’amico. A causa del suo insano gesto che avrebbe potuto uccidere la vittima, il 30enne è stato denunciato per lesioni personali.

