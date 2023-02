La vicenda si è svolta a Roma, in via Capo di Ferro, dove una coppia ha iniziato a litigare in modo così animato da far preoccupare non poco i passanti. Alcuni di loro hanno infatti fermato una pattuglia dei Carabinieri per segnalare la furiosa lite tra i due fidanzati. In preda all’ira un uomo di 30 anni, residente a Roma ma originario della Spagna.

L’uomo si trovava in pieno centro con la sua compagna quando ha iniziato ad urlare contro di lei. Era fuori di sé probabilmente perché aveva alzato troppo il gomito. Non appena gli agenti si sono avvicinati hanno subito notato che era completamente ubriaco, lui non ha affatto gradito il loro intervento. Alla vista dei militari infatti non si è proprio calmato, al contrario ha iniziato ad agitarsi ancora di più. In un primo momento il 30enne si è rifiutato di fornire i suoi documenti ai Carabinieri, dopodiché li ha addirittura strattonati.

Per evitare che la situazione prendesse una brutta piega è stato richiesto l’intervento di un’altra pattuglia, dopo averlo bloccato gli agenti lo hanno identificato, è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il 30enne è stato poi trasportato in ospedale a causa del suo stato d’ubriachezza.

