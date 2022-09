La violenta aggressione si è svolta a Pomezia, comune della città di Roma, dove un ragazzo di vent’anni si è scagliato con molta violenza contro il padre. Il motivo? L’uomo si è rifiutato di assecondare l’ennesima richiesta di denaro e lui ha perso la testa. Tra le mura domestiche è presto scoppiata un’accesa lite, in preda alla rabbia il giovane ragazzo mentre urlava contro il padre ha preso un coltello da cucina e lo ha ferito all’addome e ad un braccio.

Ad assistere all’episodio di violenza la compagna della vittima, è stata lei in preda alla paura ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati nel luogo in cui si sono svolti i fatti, a Pomezia. Il loro tempestivo intervento ha impedito che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia.

Giunti sul posto gli agenti hanno subito bloccato e disarmato il 20enne, impedendogli così di continuare a fare del male al padre. L’uomo è stato subito trasportato in ospedale per ricevere le necessarie cure a causa delle ferite riportate. Il figlio è stato invece arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ed è stato portato nel carcere di Velletri.

