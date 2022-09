Nelle ultime ore Selvaggia Roma è finita al centro di molte critiche e polemiche. Il motivo? Rispondendo alla domanda di un follower sul suo profilo Instagram ha chiaramente detto di essere contro le adozioni gay. Tramite una storia ha fatto sapere di avere moltissimi amici gay e che questi la pensano proprio come lei.

Tra le varie cose l’ex gieffina ha detto che si sente in dovere di dire che un bambino deve crescere con due figure, una mamma e un papà che non bisogna imporgli altre figure. A parer suo quando cresceranno saranno loro a decidere se ‘moltiplicarsi’ o fermarsi per amare il proprio sesso. In molti sui social l’hanno attaccata e criticata, anche Tommaso Zorzi ci ha tenuto a dire la sua. Sul suo profilo Instagram il noto influencer e conduttore ci ha tenuto a precisare che le coppie omogenitoriali adottano i bambini che un papà e una mamma non hanno potuto o voluto tenere. Pensa quindi che le figure ‘mamma e papa’ non siano sinonimo di bravi genitori.

Zorzi ha poi continuato dicendo che dovrebbe sottoporsi a molti esami di idoneità e dovrebbe spendere molti soldi se lui volesse un figlio, ciò fa pensare che quel figlio lo vorrebbe con tutto se stesso. Chiaramente infastidito dal pensiero di Selvaggia Roma, tramite le sue Instagram Stories Tommaso Zorzi ha così concluso: “Gli etero possono rimanere incinta nel cesso di una discoteca per poi spiegare a noi cosa vuol dire essere bravi genitori. Anche no.”

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: ecco perché è finita