Tommaso Zorzi dopo la rapina sui social cambierà: ecco cosa ha detto

Tommaso Zorzi di recente ha subito un furto in casa mentre si trovava in vacanza con il compagno a Taormina, un brutto episodio che lo ha molto segnato. A circa una settimana da quando è successo ha rotto il silenzio sui social per raccontare ai suoi tantissimi follower ciò che ha provato e che continua a provare. Una bruttissima sensazione che lo ha fatto stare davvero male.

Tramite alcune Instagram Stories il noto influencer e conduttore ha detto che non augura a nessuno di vivere ciò che ha vissuto lui perché ti fa sentire davvero violato. Ha continuato dicendo che la casa era totalmente ribaltata. Ha fatto sapere che non c’era nemmeno un calzino che non è stato toccato mentre cercavano cose di valore da poter rubare. Visibilmente provato ha poi detto: “È uno choc, ti senti a disagio in quella che dovrebbe essere la tua zona franca. Ti fa schifo toccare tutto”.

I ladri approfittando della sua assenza gli hanno rubato molti oggetti di valore, tra le tante cose anche molte costose borse Birkin e Hermes. Tommaso Zorzi non si è subito reso conto di tutte le cose che gli hanno rubato, ogni giorno quando cerca qualcosa continua a scoprire altri oggetti che gli sono stati rubati. Il noto influencer è sempre stato molto attivo sul suo profilo Instagram, condivide spesso la sua quotidianità con i suoi tantissimi fan. Da questa bruttissima esperienza ha però rivelato di aver capito che dovrà assumere atteggiamenti diversi. Lui stesso ha concluso dicendo: “È andata così, ho imparato la mia lezione. Dovrò rivedere un po’ il mio modo di stare qui sui social”.

