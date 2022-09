Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: ecco perché è finita

Dopo la rottura avvenuta lo scorso aprile Anna Tatangelo e Livio Cori aveva deciso di riprovarci, a luglio il settimanale Diva e Donna li aveva infatti paparazzati in spiaggia mentre si scambiavano passionali baci. La crisi tra loro sembrava essere ormai un ricordo lontano, nemmeno questa volta però le cose sono andate come speravano.

Il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola da oggi fa sapere che la cantante di Sora e il rapper hanno di nuovo messo fine alla loro relazione, questa volta però sembra che la rottura sia definitiva. La rivista diretta da Alfonso Signorini non ha fornito molte informazioni sulla rottura, in merito ai motivi ha però svelato: “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Anche ad aprile si erano lasciati a causa dei loro diversi stili di vita, sembra quindi che Livio Cori e Anna Tatangelo non riescano a trovare un equilibrio nel loro rapporto nonostante ci abbiano provato a lungo.

Dopo un’estate ‘bollente’ trascorso insieme all’ormai ex fidanzato Anna Tatangelo è di nuovo single, questa volta la storia d’amore con Livio Cori è giunta davvero al capolinea in modo definitivo o potrebbe esserci l’ennesimo ritorno di fiamma? Questo al momento non possiamo certo saperlo, nuove indiscrezioni faranno maggiore chiarezza in merito alle loro vicende sentimentali.