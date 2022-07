Si torna a parlare della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori, il loro rapporto negli ultimi mesi è stato caratterizzato da molti alti e bassi. Ad aprile era arrivata la rottura, avevano poi deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione ma nelle scorse settimane si parlava di una crisi profonda.

I due fino ad ora non hanno mai rotto il silenzio per commentare tutti i pettegolezzi trapelati sul loro rapporto. A mettere a tacere le voci sulla lori crisi ci ha pensato però Diva e Donna pubblicando alcuni scatti in cui si mostrano più complici e innamorati che mai. Negli scatto il rapper e l’ex moglie di Gigi D’Alessio si scambiano affettuose effusioni in spiaggia, si vede anche un passionale bacio. Stando alla nota rivista Anna Tatangelo e Livio Cori hanno superato la loro crisi, la loro sembra essere un’estate bollente. Tra le varie cose settimanale si legge: “Ora le foto di queste pagine parlano chiaro: Anna e Livio si amano alla luce del sole…E chissà che non si parli pure di nozze…”.

Dopo varie turbolenze Anna Tatangelo e Livio Cori stanno concedendo un’altra chance al loro amore e sembrano essere più uniti che mai. Dopo che sono stati paparazzati insieme al mare in atteggiamenti intimi usciranno di nuovo allo scoperto? Lo vedremo.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, figli: ecco perché si chiamano Leone e Vittoria