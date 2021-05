Una ragazza di 16 anni da lunedì sera è indagata con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio ai danni della madre, i fatti si sono svolti a Milano il 3 maggio 2021. La donna, un’attrice, è stata accoltellata all’interno del suo appartamento, gli inquirenti pensano che sia stata proprio la figlia a colpirla dopodiché ha allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale del 118 sul luogo della vicenda avvenuta a Milano, all’interno di un’abituazione situata in via Meda. La vittima, una donna di 51 anni, aveva una ferita da taglio all’inguine. È stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, le sue condizioni sono molto gravi, la prognosi è ancora riservata.

Litiga con la madre e la accoltella, indagata 16enne a Milano

Insieme alla donna in casa c’era solo la figlia, una giovane ragazza che a breve compirà 17 anni. Quando i carabinieri l’hanno interrogata nella mattinata di lunedì ha detto che la madre si era ferita da sola. Dalle indagini degli investigatori è emerso però che quelle dette dalla ragazza erano solo bugie, da lunedì sera è infatti indagata. A quanto pare la ragazza in passato si era già resa protagonista di vessazioni e psicologici maltrattamenti ai danni della madre.

La 51enne non aveva mai trovato il coraggio di denunciare la figlia. Probabilmente sperava che con il passare del tempo il suo atteggiamento cambiasse. Così però non è stato, le cose tra loro sono solo peggiorate. Dopo la furiosa lite scoppiata tra loro lunedì mattina la 16enne avrebbe infatti accoltellato la madre.

