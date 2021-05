Paolo Ruffini denunciato dall’ex per lesioni: “Guardate come mi ha ridotta”

L’ex fidanzata di Paolo Ruffini, Laura Cossu, lo ha denunciato con l’accusa di lesioni. La giovane modella 23enne il mese scorso aveva postato alcune Instagram Stories dove accusava il noto comico e conduttore di averla picchiata dopo una lite. La ragazza aveva detto ai suoi follower che non mostrava il suo volto perché era a pezzi.

Nei giorni scorsi la modella ha rotto di nuovo il silenzio sui social, sul suo profilo Instagram ha mostrato la foto del settimanale Nuovo. Nella copertina della nota rivista c’è la foto di Laura Cossu con un occhio nero, questo è ciò che si legge: “Guardate come mi ha ridotta Paolo Ruffini“. Nell’intervista la ragazza ha fatto sapere di aver visto l’ex condividere link su Fausto Brizzi e le molestie. Non capisce come sia possibile che paragoni la loro storia d’amore. A detta sua sono successe delle cose che non si è inventata, c’è anche un processo. L’ex di Ruffini ha rivelato di aver fatto una denuncia, anche lui l’ha fatta.

Paolo Ruffini ha picchiato l’ex fidanzata? Le accuse di Laura Cossu

Laura Cossu ha continuato dicendo che bisogna curarsi quando si riconosce di avere un problema. A detta sua non bisogna fare del male solo perché si hanno delle lacune o sbagliati comportamenti. E ancora: “Oggi sono capitata io, ma domani può capitare a una figlia, a una nipote.” L’ex fidanzata di Paolo Ruffini continua ad accusarlo di averla picchiata dopo una lite scoppiata tra loro. Il noto comico e conduttore toscano non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazioni in merito alla vicenda. Ha davvero maltrattato la modella? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più in merito a ciò che è realmente accaduto tra loro.

