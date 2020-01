Diana Del Bufalo ha sentito Ruffini: “Mai stata d’accordo con il poliamore”

Si torna a parlare ancora una volta di Diana Del Bufalo, gli ultimi mesi per lei non sono stati affatto semplici a causa della fine della sua lunga e importante storia d’amore con Paolo Ruffini. I due si sono lasciati da pochi mesi, a farlo sapere per prima era stata proprio lei tramite un lungo post su Instagram. La conduttrice ha sofferto molto, ai suoi tantissimi fan ha lasciato intendere che la loro relazione è finita a causa del comportamento di Ruffini.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Diana Del Bufalo è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Paolo Ruffini. La conduttrice ha fatto sapere che i due si sono sentiti al telefono, accetta le sue scuse. Ciò che però non accetta sono i commenti di chi dice che quando un amore finisce la colpa è sempre di entrambi. Lei non la pensa così, a detta sua non è sempre così, nel suo caso è convinta di non aver mai sbagliato nella sua relazione con il noto conduttore, pensa che a sbagliare sia stato solo Paolo.

Diana Del Bufalo non è mai stata d’accordo con il poliamore

Diana Del Bufalo ha spiegato di essere un tipo tradizionale dal punto di vista sentimentale. Non potrebbe mai accettare di condividere lo stesso uomo con un’altra donna. La conduttrice ha svelato di aver detto a Paolo Ruffini le seguenti parole: “Gli ho detto: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”. Poche settimane fa si era parlato di un presunto flirt tra Diana e l’attore Cristiano Caccamo, lei ci ha tenuto a ribadire che è il suo migliore amico. Ha poi concluso dicendo che i due si voglio veramente molto bene, ma tra loro non c’è mai stato nulla, neppure un bacio.