Paolo Ruffini ha un nuovo amore dopo la rottura con Diana: il gossip

Dopo la rottura con Diana Del Bufalo avvenuta pochi mesi fa, Paolo Ruffini sembra aver ritrovato l’amore. A far trapelare l’indiscrezioni è stato il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri, mercoledì 1 luglio 2020. Stando ai rumors la chiacchierata storia d’amore con Diana era finita a causa di un tradimento del noto e stimato conduttore, lei lo ha lasciato più volte intendere ma la conferma ufficiale non è mai arrivata.

Ad oggi Paolo Ruffini è pronto a voltare pagina, la sua nuova fidanzata sembra chiamarsi Simona e vive a Roma. La nota rivista diretta da Alfonso Signorini li ha paparazzati insieme mentre rientravano a casa di lei dopo essere andati a cena fuori e aver partecipato insieme ad un evento. Il conduttore oggi è più sereno, durante il periodo di quarantena previsto per l’emergenza Coronavirus ha avuto tempo di pensare e riflettere su se stesso e ha capito che merita nuove opportunità. In una recente intervista Ruffini ha detto che a parer suo la conoscenza di se stessi rappresenta una storia d’amore che non può finire in breve tempo, pensa infatti che possa durare per tutta la vita.

C’è quindi un nuovo amore nella vita di Paolo Ruffini? Al momento il noto conduttore non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire la novità. Oltre al nome e alla città in cui vive non si sa molto della presunta nuova fidanzata di Ruffini. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.