Ischia, picchia la moglie davanti al figlio: 40enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Lacco Ameno, comune di Napoli situato sull’isola d’Ischia. Un uomo di 40 anni di origine ucraina in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche si è scagliato con violenza contro la moglie, sua connazionale. Ad assistere al violento episodio anche il figlio della coppia, un bambino di soli cinque anni.

Non appena l’uomo è uscito di casa la vittima in preda alla paura e stanca di essere maltrattata e insultata ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri di Ischia sul luogo della vicenda che si è svolta a Lacco Ameno. Al loro arrivo il 40enne era già tornato a casa. Lo hanno beccato che dava calci e pugni alla porta dell’appartamento, dove la moglie si era rifugiata insieme ai figli per sfuggire ai suoi violenti maltrattamenti.

Agli agenti la donna ha raccontato che non era la prima volta che il marito la picchiava e insultava, anche davanti ai loro figli piccoli. Per via delle ferite riportate a causa delle percosse subite, la vittima è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il marito violento è stata invece arrestato e portato in carcere in attesa di giudizio.

