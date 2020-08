Zagarolo, litiga con la figlia e distrugge casa: pretendeva i soldi della droga

La violenta vicenda si è svolta sabato notte a Zagarolo, comune della città di Roma. Su tutte le furie un uomo romano di 37 anni ha distrutto alcuni arredi del suo appartamento. Il motivo? Pretendeva dei soldi dalla figlia di soli 16 anni per andare a comprare la droga. La ragazzina per un po’ ha provato a non assecondare l’ennesima richiesta di denaro del padre, lui è apparso però sempre più furioso ed è per questo che dopo un po’ ha ceduto e gli ha dato 20 euro.

Spaventati dalle urla e dai forti rumori provenire dall’abitazione di padre e figlia, sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al litigio. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta pochi giorni fa a Zagarolo, in località Valle Martella. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 37enne in evidente stato di agitazione, la giovane 16enne era invece molto spaventata. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti della ragazzina, i carabinieri hanno denunciato a piede libero l’uomo. Nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari per pregressi reati, con l’accusa di estorsione.