Brescia, uomo travolto da un treno: si sospetta un gesto estremo

La tragica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 9 novembre 2022 a Brescia, sulla linea ferroviaria Verona-Brescia, con esattezza lungo i binari accanto a via Cerca. Intorno alle 11.20 un uomo di mezza età è stato travolto da un treno Frecciarossa, un violento impatto che gli è costato la vita.

Sul luogo in cui si è consumata la drammatica vicenda, a Brescia, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118. Sfortunatamente però per la vittima non c’è stato nulla da fare, era già morta al loro arrivo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il macchinista del convoglio che lo ha travolto lo ha visto improvvisamente sui binari e non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Sulla vicenda indaga la Polizia ferroviaria, le indagini e i dovuti rilievi sul caso chiariranno con esattezza come si sia svolto l’accaduto. Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del gesto estremo. L’uomo infatti avrebbe atteso l’arrivo del treno per gettarsi sui binari e togliersi tragicamente la vita. In seguito alla vicenda la circolazione ferroviaria è stata interrotta sia verso Brescia che verso Verona.

