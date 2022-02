La drammatica vicenda si è svolta lo scorso 5 febbraio 2022 a Trieste, dove una donna di 56 anni è stata travolta e uccisa mentre era a bordo della sua auto. La vittima, originaria della Romani ma in Italia da dieci anni, si stava recando a casa del compagno per trascorrere insieme il weekend. Improvvisamente è stata travolta da un veicolo che viaggiava contromano ad una velocità di 160 km orari.

Il violentissimo scontro non ha lasciato scampo alla vittima, Hutu Parasheva conosciuta però come Paola. Alla guida dell’auto che l’ha presa in pieno un 49enne, Ales Gomolj. Quest’ultimo è indagato per omicidio stradale, al momento si trova ricoverato all’ospedale di Trieste, dove è costantemente piantonato dagli agenti. Non appena verrà dimesso sarà trasportato in carcere.

In preda alla disperazione è il compagno della vittima, Sergio Cottoloni. In un’intervista concessa al Corriere della Sera tra le varie cose ha detto: “Veniva da me ogni fine settimana e per me era tutto, anche da un punto di vista pratico. Con la Sla che mi ha colpito più o meno due anni fa, era diventata il mio punto di riferimento.” L’uomo ha fatto poi sapere che lui e Paola volevano sposarsi a marzo. I due avrebbero spedito gli inviti il giorno di San Valentino.

