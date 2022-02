Sparatoria a scuola dopo una rissa: due persone sono rimaste ferite

È successo ieri a Buffalo in Elmwood Avenue, nella McKinley High School, dove all’improvviso c’è stata una sparatoria intorno alle 15 del pomeriggio tra due gruppi di persone in cortile. Una rissa che è presto sfociata in colpi di arma da fuoco, non è però noto se gli spari siano avvenuti all’interno o all’esterno dell’edificio.

Due sono le persone rimaste ferite a causa della sparatoria, si tratta di uno studente e di una guardia di sicurezza. Il ragazzo che frequenta la scuola è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, la Polizia fa sapere che in seguito alla vicenda è stato trasportato d’urgenza all’Oishei Children’s Hospital, al momento però non si hanno informazioni in merito alle sue attuali condizioni di salute. La guardia di sicurezza rimasta ferita ad una gamba è stata invece trasportata all’Erie County Medical Center.

Coloro che hanno aperto il fuoco ieri nella scuola a Buffalo si trovano ancora in stato di libertà. L’area locale e la scuola sono però ancora in isolamento, al momento non si sa nulla su eventuali sospetti in custodia. A causa della sparatoria le lezioni alla McKinley High School sono state momentaneamente sospese. Intanto, le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

