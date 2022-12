Genova, donna trovata morta in casa dal figlio: ipotesi omicidio

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, martedì 13 dicembre 2022 a Genova. Una donna è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione situata in via della Maddalena. La vittima aveva 70 anni, a trovare il suo cadavere è stato il figlio. L’uomo non riusciva a mettersi in contatto con lei, in preda alla preoccupazione ha quindi deciso di farle visita per capire se andasse tutto bene ma non appena è entrato in casa si è trovato davanti ad un’amara scoperta.

Non appena l’uomo ha visto il corpo della madre disteso a terra nella sua casa a Genova ha subito allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda per i dovuti rilievi del caso. Giunti all’interno dell’abitazione della 70enne i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Era già morta quanto sono arrivati.

Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa, nemmeno quella dell’omicidio. Il fatto che la casa sia stata trovato a soqquadro e che il cadavere fosse a terra in cucina fanno pensare che potrebbe essersi introdotto qualcuno in casa per ucciderla. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

