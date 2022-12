Sfiorata la tragedia ad Albano Laziale, comune della città di Roma, nella serata di ieri lunedì 12 dicembre 2022. Intorno alle 22 è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione situata in via Pescara, al suo interno c’era una donna di 47 anni Bangladesh. Dopo essersi accorti delle fiamme divampate all’improvviso nell’abitazione sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, del personale medico del 118 e dei Vigili del fuoco sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri sera ad Albano Laziale. Giunti sul posto i pompieri hanno subito messo in salvo la donna e hanno poi provveduto a spegnere il fuoco. A causa dell’incendio l’abitazione ha riportato diversi danni, diversi i mobili distrutti e le pareti annerite dal fumo. Stando alle informazioni sul caso a causare l’incendio sarebbe stato il corto circuito di una stufetta elettrica.

La 47enne in seguito alla vicenda è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per ricevere le cure necessarie. La vittima ha riportato ustioni sul viso e sulle braccia, fortunatamente le sue ferite non sono eccessivamente gravi, la prognosi è di sette giorni. Di certo la vicenda avrebbe potuto prendere una piega ben più grave se i soccorsi non fossero arrivati tempestivamente.

