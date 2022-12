Pistoia, accolta il padre e gli dà fuoco: 30enne finisce in carcere

Un uomo di 54 anni, Massimiliano Matteoni, è stato trovato morto nella giornata di ieri 12 dicembre 2022 in un bosco nei pressi di Colle di Buggiano sulle colline della Valdinievole, in provincia di Pistoia. Ad ucciderlo è stato il figlio in seguito ad un litigio scoppiato per motivi non ancora noti. I fatti sono avvenuti in un parcheggio di Chiesina Uzzanese, mentre discutevano lo ha accoltellato.

Dopo averlo ucciso il 30enne si è liberato dell’arma dopodiché ha portato il padre nel luogo in cui è stato poi ritrovato in provincia di Pistoia. Nel tentativo di occultare il cadavere ha cercato di dargli fuoco, ma c’è riuscito solo in modo parziale, dopodiché lo ha gettato in una scarpata. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo senza vita mentre passeggiavano in quella zona.

Fermato dai Carabinieri il figlio della vittima ha confessato di essere stato lui ad uccidere il padre. Stando a quanto emerso dalle indagini svolte dalle forze dell’ordine l’uomo sarebbe in cura per problemi psichiatrici, anche se non è presente alcuna documentazione sanitaria in merito. Il 30enne è stato arrestato con la grave accusa di omicidio aggravato.

LEGGI ANCHE -> Fierozzo, spegne una sigaretta nell’occhio della compagna: arrestato 27enne