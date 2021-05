Palermo, soffoca il padre con un cuscino mentre dorme: 31enne in manette

La tragica vicenda si è svolta lo scorso sabato a Santa Flavia, in provincia di Palermo. Gabriele Gelfo, un uomo di 31 anni, è accusato di aver ucciso il padre, un anziano signore di 72 anni. È stato Gabriele, che a quanto pare soffre di patologie psichiatriche, ad allarmare i soccorsi riferendo che il padre non stava bene. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno trovato l’uomo sul letto, per lui non c’era ormai più niente da fare, era già morto al loro arrivo.

Stando ad un primo esame sembra che il 72enne fosse morto per soffocamento mentre dormiva. La situazione ha insospettito i medici sin dall’inizio ed è per questo che hanno allarmato le forze dell’ordine. A confermare che si sia trattato di omicidio è stato il medico legale dopo aver fatto un primo esame sul corpo dell’anziano. L’uomo è stato poi portato al Policlinico di Palermo per l’esame autoptico.

Ha soffocato il padre con un cuscino mentre dormiva, arrestato 31enne in provincia di Palermo

In seguito ai dovuti rilievi e alle indagini svolte sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nei giorni scorsi in provincia di Palermo, il 31enne è stato accusato di aver ucciso il padre soffocandolo con un cuscino mentre dormiva. Gli investigatori hanno fatto sapere che “Gli elementi indiziari raccolti nei confronti del giovane hanno determinato l’emissione della misura cautelare da parte del giudice”. Il figlio della vittima si trova nel carcere di Termini Imerese con l’accusa di omicidio aggravato. Saranno le ulteriori indagini e l’autopsia a chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

