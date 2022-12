La violenta vicenda si è svolta nella tarda serata di ieri all’interno di un locale a Fierozzo, in Val dei Mocheni. Un ragazzo di 27 anni già noto alle forze dell’ordine dopo una lite scoppiata per futili motivi, probabilmente era alterato a causa dell’alcool che aveva bevuto, si è scagliato con violenza contro la compagna. Davanti a tutti le ha spento una sigaretta sull’occhio, dopodiché ha aggredito le persone intervenute per cercare di calmarlo.

In seguito all’accaduto avvenuto ieri sera e Fierozzo immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Alla vista dei Carabinieri il 27enne non si è affatto calmato, al contrario si è agitato ancora di più. L’uomo ha preso in mano una bottiglia di vetro e l’ha usata per minacciare ed aggredire gli agenti. Dopo una breve colluttazione i militari sono riusciti a bloccarlo e lo hanno portato nella camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Per via del suo violento comportamento dovrà rispondere dei reati di lesioni, oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo l’aggressione la compagna del 27enne è stata invece portata in ospedale, dal personale medico del 118 intervenuto sul posto, per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, la donna è stata già dimessa e sta bene.

