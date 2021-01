Strambino, 37enne entra in casa dell’ex compagna e la picchia: arrestato

È successo nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio 2021 a Strambino, comune della città di Torino. Un uomo di 37 anni di origine rumena in preda ad un attacco di rabbia ha forzato una finestra dell’abitazione dell’ex compagna ed è entrato in casa. Giunto all’interno dell’appartamento ha tolto il telefono alla donna per evitare che chiamasse aiuto. Lei è però riuscita a fuggire in strada e ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto.

Poco dopo sul luogo della vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Strambino sono intervenute le forze dell’ordine, ad allarmarle sono stati probabilmente i vicini di casa della donna dopo averla sentita urlare mentre chiedeva aiuto. Giunti sul posto gli agenti hanno rintracciato quasi subito l’ex compagno della vittima, si aggirava ancora nei pressi dell’appartamento in evidente stato di agitazione a causa dell’abuso di alcol. In seguito all’aggressione la donna è stata portata in ospedale, dove è stata visitata e medicata. Fortunatamente la vittima ha riportato solo alcune escoriazioni al volto.

Agli agenti la donna ha raccontato che l’ex compagno aveva iniziato a perseguitarla già dalla mattina, riempiendola di telefonate e messaggi. Il 37enne cercava di convincerla a dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore, lei però non gli aveva mai risposto. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori. L’ex compagna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere paura di essere perseguitata e aggredita dall’uomo violento.