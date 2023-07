Afragola, picchia la compagna e incendia la sua auto: arrestato 37enne

I fatti si sono svolti ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un uomo di 37 anni dopo aver picchiato la compagna ha dato fuoco alla sua auto. Non era la prima volta che lui la maltrattava, questa volta però la vittima ha deciso di recarsi dai Carabinieri per denunciarlo. Lui in preda alla rabbia l’ha seguita, ha incendiato la sua auto proprio davanti alla Caserma.

Tutto è successo mentre la donna raccontava ai Carabinieri di Afragola che il compagno l’aveva picchiata per l’ennesima volta, aveva anche delle ferite. Sul posto sono infatti intervenuti i sanitari del 118 per medicarla. Il 37enne dopo aver dato fuoco all’auto della compagna è andato via, gli agenti però hanno visto la scena tramite le telecamere e hanno subito spento le fiamme con l’estintore. Poco dopo l’accaduto i militari, con la collaborazione dei Carabinieri della sezione operativa di Casoria, sono riusciti a rintracciare l’uomo già noto alle forze dell’ordine per i reati di maltrattamenti, lesioni e danneggiamento.

Il 37enne dopo essere stato rintracciato è stato arrestato e portato in Carcere in attesa di giudizio. La compagna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere maltrattata da lui.

LEGGI ANCHE -> Rivarolo Canavese, 63enne trovato senza vita: morto da almeno 10 giorni