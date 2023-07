Rivarolo Canavese, 63enne trovato senza vita: morto da almeno 10 giorni

Ennesimo dramma della solitudine, i fatti si sono svolti a Rivarolo Canavese, comune in provincia di Torino all’interno dell’abitazione in cui la vittima viveva in un palazzo situato nel centro della cittadina. Si tratta di un uomo di 63 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato tre le mura domestica nella serata di sabato, 15 luglio 2023.

Ad allarmare i soccorsi sono stati i vicina di casa dell’uomo dopo aver sentito un forte e sgradevole odore provenire dal suo appartamento. Sul posto, a Rivarolo Canavese, immediato è stato l’intervento dei sanitari della Croce Rossa cittadina in seguito alla segnalazione. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il 63enne in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso. La causa del decesso sembra essere chiara, si è trattato di un improvviso malore.

Stando alle prime informazioni sul caso il medico legale intervenuto sul posto ha stimato che la morte fosse avvenuta da almeno dieci giorni quando il cadavere è stato trovato. Nessuno fino a sabato si era accorto della sua assenza. Il 63enne viveva da solo e probabilmente non aveva parenti vicini.

