Torino, 82enne trovato morto in casa: era in avanzato stato di decomposizione

Ennesimo dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti a Torino, all’interno di un’abitazione situata in un condominio di via Verzuolo 47. A perdere la vita un anziano uomo di 82 anni, stando alle prima informazioni sul caso a causare il decesso sono state cause naturali. La vittima viveva da sola e probabilmente non aveva né parenti né conoscenti vicini, nessuno infatti si è accorto della sua assenza.

Ad allarmare i vigili del fuoco nella giornata di ieri, giovedì 22 giugno 2023, sono stati i vicini di casa dopo aver sentito un forte e sgradevole odore provenire dall’appartamento dell’uomo. Giunti sul posto, a Torino, i pompieri hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati in casa, lì hanno trovato il corpo senza vita dell’82enne, era in avanzato stato di decomposizione. La morte risalirebbe infatti a qualche giorno fa.

Sul luogo della vicenda sono intervenuti anche i sanitari e gli agenti della Polizia per i dovuti rilievi del caso, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un dramma della solitudine. Le indagini chiariranno con esattezza la data e la causa della morte dell’anziano uomo.

