Torino, bimbo di 15 mesi precipita dall’ottavo piano e muore: era dai nonni

La tragica vicenda si è svolta nella mattina di ieri, giovedì 3 febbraio 2022 a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un bimbo di soli 15 mesi è precipitato dall’ottavo piano ed è morto praticamente sul colpo, si trovava a casa dei nonni materni. Spesso i genitori lo lasciavano lì perché lavorano entrambi, un terribile incidente che ha sconvolto tutti.

In casa al momento dell’accaduto anche la zia del bambino, in seguito all’accaduto è stata trasportata in ospedale a causa di un malore. Anche la nonna del piccolo è finita in ospedale in evidente stato di shock. Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118. Purtroppo però per la giovanissima vittima non c’era ormai più nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori il bimbo di 15 mesi era già morto, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Stando alle prima informazioni sul caso il bimbo si sarebbe arrampicato su un divano e sarebbe poi precipitato dall’ottavo piano. Alcuni vicini di casa hanno fatto sapere di aver sentito le disperate urla ma di non aver visto il bambino precipitare dalla finestra. Le indagini continuano per chiarire con esattezza la dinamica della tragica vicenda avvenuta ieri mattina a Torino. Molto probabilmente verrà effettuata l’autopsia sul cadavere della giovanissima vittima.