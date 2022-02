Omicidio Rosa Alfieri, parla la madre dell’assassino: “È un mostro”

La terribile vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Grumo Nevano, comune della città di Napoli, dove una ragazza di soli 24 anni è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento che la sua famiglia aveva affittato al 31enne Elpidio D’Ambra. La vittima, Rosa Alfieri, è stata trovata senza vestiti e imbavagliata, ad ucciderla è stato proprio il vicino di casa.

La madre dell’assassino in preda alla disperazione e al dolore ci ha tenuto a far sapere di essere vicina alla famiglia di Rosa, sta male per lei ed è anche pronta a testimoniare contro colui che non reputa più suo figlio dopo ciò che ha fatto. Il 31enne è accusato di omicidio volontario, durante l’interrogatorio ha ammesso di aver ucciso la 24enne, ha chiesto scusa e ha negato di averla stuprata. Tra le varie cose la madre di D’Ambra in preda alla disperazione ha detto: “È un mostro, non una persona, non ci sono parole. Mi dispiace tantissimo per la ragazza, ogni volta penso a quanto avrà sofferto. So soltanto che sto male per loro. Ci ha distrutto, ha distrutto tante famiglie.”

Le indagini continuano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Sembra che il 31enne abbia ucciso la giovane vittima strangolandola, sarà però l’esame autoptico a far emergere ogni dettaglio su ciò che è accaduto.

LEGGI ANCHE -> Rende, il 33enne non protestava contro il green pass, la famiglia: “Era vaccinato”