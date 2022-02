Il professore di 33 anni che nei giorni scorsi si è dato fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri di Rende è ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli con ustioni su oltre il 70% del corpo. In questi giorni sui social molti no – vax hanno insinuato che il suo gesto fosse un segno di protesta contro il green pass.

LEGGI ANCHE -> Rende, ricoverato a Napoli il professore che si è dato fuoco: come sta

Sin dall’inizio la famiglia della vittima ha chiesto massimo riserbo in merito alle condizioni di salute del 33enne e sul motivo che lo abbia spinto a compiere un gesto così estremo. I suoi familiari ci hanno tenuto però a rompere il silenzio per smentire le voci che stanno circolando sul web. Tramite una nota che è stata diffusa dal loro avvocato si sono detti dispiaciuti per il fatto che siano state diffuse notizie infondate e che in molti stiano speculando sulla vicenda.

Nella nota si legge poi: “Il gesto non è in alcun modo riconducibile ad una protesta per il mancato Green pass, visto che al nostro parente erano già state inoculate le prime due dosi di vaccino e si era in attesa della terza”. I familiari del 33enne hanno poi ribadito di volere silenzio e rispetto del loro dolore e della loro privacy, per permettere anche ai medici di agire nel migliore dei modi e senza nessuna pressione mediatica.

LEGGI ANCHE -> Rende, 33enne si dà fuoco, parlano i gommisti eroi: “Bruciava davanti a noi”